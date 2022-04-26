Установлена личность стрелка из Ульяновской области

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Установлена личность преступника, который открыл стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, злоумышленником оказался местный житель. Ружье, из которого он произвел несколько выстрелов, было зарегистрировано на его имя.

Также появилась информация, что сотрудница детского сада пыталась защитить детей перед тем, как нападавший выстрелил в нее.

По данным «112», еще одна воспитательница получила ранения, она госпитализирована.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Позже появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду.