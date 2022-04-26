Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших при стрельбе в детском саду

Фото: скриншот видео на youtube-канале «Скорая помощь»

Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в детском саду и рассказали о количестве пострадавших. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

— Подтверждаем факт наличия четырех тел, — цитирует Интерфакс представителей региона.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления.

Позже появились кадры с места стрельбы.