Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших при стрельбе в детском саду
Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в детском саду и рассказали о количестве пострадавших. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.
— Подтверждаем факт наличия четырех тел, — цитирует Интерфакс представителей региона.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.
В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления.
Позже появились кадры с места стрельбы.