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Полицейские ищут владельца ружья, из которого неизвестный расстрелял детей в Ульяновской области

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские ищут владельца ружья, из которого неизвестный расстрелял детей в Ульяновской области
Фото: moscow-live

Полицейские разыскивают владельца ружья, из которого неизвестный мужчина открыл стрельбу в детсаду в Ульяновской области. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

По обновленным данным, 68-летний местный житель по фамилии Дронин, на которого зарегистрировано оружие, уехал на охоту и не выходит на связь. Следователи предполагают, что стрелок убил пенсионера и забрал его ружье.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Позже появились кадры с места стрельбы.

Спустя время власти Ульяновской области рассказали о числе пострадавших в детском саду в Ульяновской области.

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