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Найдено тело владельца ружья, из которого расстреляли детей в Ульяновской области

Елена Самойлова

Происшествия
Найдено тело владельца ружья, из которого расстреляли детей в Ульяновской области
Фото: moscow-live

Полицейские обнаружили тело владельца ружья, из которого нападавший расстрелял детей в Ульяновской области. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

По данным Telegram-канала Shot, тело мужчины по фамилии Дронин было найдено на окраине поселка, в котором он жил. Предположительно, он был соседом стрелка.

До этого сообщалось, что личность преступника, который открыл стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, установлена.

Позже выяснилось, что владелец ружья и тот, кто стрелял в детском саду, — разные люди.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

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