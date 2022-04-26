Стали известны новые подробности о стрелке из Ульяновской области

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Мужчина по фамилии Дронин, подозреваемый в стрельбе в детсаду в Ульяновской области, уезжал на охоту. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила его жена.

По ее словам, супруг взял ружье и уехал на машине марки «Нива». На данный момент его местонахождение неизвестно, на звонки он не отвечает. По предварительным данным именно ему принадлежит ружье, из которого сегодня стреляли в детском саду. На данный момент Дронина разыскивает полиция, сообщает Telegram-канал «Baza»

Примечательно, что по описанию родных подозреваемый выглядит намного старше, чем мужчина, напавший на детский сад, передает Telegram-канал «Baza».

До этого сообщалось, что личность преступника, который открыл стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, установлена. Злоумышленником оказался местный житель.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибла сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Практически сразу же появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду.