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Стрелок, открывший огонь в детском саду под Ульяновском, мог состоять на учете в психдиспансере

Елена Самойлова

Происшествия
Стрелок, открывший огонь в детском саду под Ульяновском, мог состоять на учете в психдиспансере
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Стрелок, открывший огонь в детском саду в Ульяновской области, предположительно, мог состоять на учете в психдиспансере. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2013 года.

Позже эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Подозреваемый в убийстве трех человек в детсаду в Ульяновской области состоит на учете как психически больной, — цитирует «Москва 24» ее слова.

До этого сообщалось, что личность преступника, который открыл стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, установлена.

Позже выяснилось, что владелец ружья и тот, кто стрелял в детском саду, — разные люди.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

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