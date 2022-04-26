Образовательные учреждения Ульяновской области проверят на безопасность после стрельбы в детсаде

Фото: МВД

После стрельбы в детском саду «Рябинка» правительство Ульяновской области поручило оказать всю необходимую социально-психологическую помощь семьям погибших и семьям участников происшествия. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе региона.

Кроме того, по поручению губернатора области будет организована комплексная проверка всех образовательных учреждений на предмет безопасности.

Первый вице-губернатор и вице-губернатор Ульяновской области выехали на место происшествия сразу после инцидента, передает Telegram-канал 306tv.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Позже появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду.