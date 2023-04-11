Украинский бизнесмен Ахметов подаст иск против России о компенсации ущерба за активы

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов запустил арбитражный процесс против России, требуя компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе инвестиционной группы SKM, все акций которой принадлежат предпринимателю.

— Я подаю иск на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба, — заявил Ахметов.

В материале говорится, в активы бизнесмена входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «Донбасс Арена», в строительство которой было инвестировано свыше 400 миллионов долларов.

По оценке издания Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 году уменьшилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов, однако он все равно остается самым богатым украинцем.

SKM — крупнейшая инвестиционная группа Украины, работающая по всему миру. Компания инвестирует в горно-металлургическую отрасль, энергетику, добычу полезных ископаемых, банковский и финансовый сектор и другие сферы.

В конце прошлого года Ринат Ахметов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается захватить власть в стране. По словам авторов издания Washington Post, Ахметов в составе критиков действующего президента Украины предупреждал, что выдаваемые за реформы правительственные меры могли стать попыткой захвата власти.