СК возбудил дело о незаконном изъятии Украиной активов крупного банка из России

Фото: СК РФ

СК России по материалам Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело о незаконном изъятии властями Украины активов одного из крупнейших банков России. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

— Высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны... на протяжении длительного времени ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны, — сказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», передает Telegram-канал Генпрокуратуры.

Конфискация активов России в странах Запада может «подорвать веру» в доллар, из-за чего другие государства станут хранить меньшее количество денег в США, сообщила газета The New York Times.

Авторы статьи отмечают, что среди политических элит из Штатов и других западных государств существуют опасения, что конфискация замороженных активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений».