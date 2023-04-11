Почти 500 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участниками акции «Тотальный диктант», прошедшей 8 апреля, стали 456 307 человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что в 43 странах мира диктант прошел в очном формате. Еще 103 государства присоединились к акции в онлайн-формате. В России очно диктант написали 125 000 человек.

— Больше всего участников в России традиционно собралось в Москве, куда пришли чуть больше 10 000 человек. В тройку лидеров по количеству пишущих также вошли Санкт-Петербург и Казань — 7500 и 5970 человек соответственно. В Нижнем Тагиле, столице акции этого года, участниками стали 2708 человек, — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Она отметила, что среди иностранных государств лидерами по числу людей стали Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Молдова и Турция. Кроме того, впервые в истории «Тотальный диктант» прошел в Камбодже.

Кроме учителей и филологов к диктующим присоединились медийные личности. Среди них: актер Сергей Жигунов, журналист Яна Чурикова, певица Анжелика Варум, актриса Катерина Шпица и певец Стас Пьеха.

Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» состоялась в минувшую субботу, 8 апреля. Одной из площадок стала редакция газеты «Вечерняя Москва». Сотрудники и гости «ВМ» проверили свои знания. Текст был посвящен выдающемуся ученому, путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.