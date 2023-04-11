Автомобиль наехал на грузовик и человека на 32-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 32-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль наехал на грузовик и человека, стоящих на проезжей части на внутренней стороне 32-го километра МКАД. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Калужского шоссе затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Кроме того, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» опубликовал видео с моментом происшествия. На кадрах видно, что человек стоит перед грузовиком с открытым капотом. В какой-то момент сзади в грузовик врезается легковой автомобиль и толкает его, сбивая человека с ног. Грузовик по инерции переезжает упавшего человека.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В центре столицы грузовик сбил велосипедиста. По данным ГАИ, авария произошла на улице Земляной вал в районе дома № 52. Велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель автомобиля «ГАЗель» не успел затормозить и сбил мужчину.