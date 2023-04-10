Грузовик сбил велосипедиста в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Земляной Вал, 52/16с1 Карта всех событий

В центре столицы грузовик сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 10 апреля.

По данным ведомства, авария произошла на улице Земляной вал в районе дома № 52. Велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель автомобиля «ГАЗель» не успел затормозить и сбил мужчину.

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Пострадавшего госпитализировали с переломом левого локтя.

Другого велосипедиста сбили на Садовой-Спасской улице. Мужчина попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но попал под колеса. Его госпитализировали с переломом таза.