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Автомобиль сбил велосипедиста в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

В центе Москвы автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 10 апреля.

Авария произошла на пересечении Садовой-Спасской и Мясницкой улиц. Столкновение попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги незначительно затруднено.

Еще одно ДТП произошло в Солнечногорске, на 63-м километре трассы М-10 «Россия». В результате столкновения двух грузовиков, у одного из них загорелась кабина. Водитель погиб на месте.

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