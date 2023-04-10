Автомобиль сбил велосипедиста в центре Москвы
В центе Москвы автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 10 апреля.
Авария произошла на пересечении Садовой-Спасской и Мясницкой улиц. Столкновение попало в объектив камеры видеонаблюдения.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги незначительно затруднено.
Еще одно ДТП произошло в Солнечногорске, на 63-м километре трассы М-10 «Россия». В результате столкновения двух грузовиков, у одного из них загорелась кабина. Водитель погиб на месте.