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Появилось видео с места смертельного ДТП в Солнечногорске
Московская область, городской округ Солнечногорск, М-10 Россия, 63-й километр Карта всех событий
В Сети появилась видеозапись с места ДТП двух грузовиков в Солнечногорске, в результате которого один человек погиб.
На кадрах видно, что кабина одного из автомобилей загорелась.
ДТП, о котором идет речь, произошло на 63-м километре трассы М-10 «Россия» около 8 утра. В результате столкновения двух грузовиков кабина одного из них загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.
Еще одна авария произошла в Москве на Ленинградском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии движение в сторону Третьего транспортного кольца было затруднено.
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