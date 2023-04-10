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Появилось видео с места смертельного ДТП в Солнечногорске

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП в Солнечногорске
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Московская область, городской округ Солнечногорск, М-10 Россия, 63-й километр Карта всех событий

В Сети появилась видеозапись с места ДТП двух грузовиков в Солнечногорске, в результате которого один человек погиб.

На кадрах видно, что кабина одного из автомобилей загорелась.

ДТП, о котором идет речь, произошло на 63-м километре трассы М-10 «Россия» около 8 утра. В результате столкновения двух грузовиков кабина одного из них загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.

Еще одна авария произошла в Москве на Ленинградском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии движение в сторону Третьего транспортного кольца было затруднено.

Подмосковье Солнечногорск Московская область Смерть ДТП
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