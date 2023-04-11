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«Большой весенний кадетский бал» пройдет в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
«Большой весенний кадетский бал» пройдет в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

«Большой весенний кадетский бал» пройдет 15 апреля в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 11 апреля, рассказали в пресс-службе музея.

— «Офицерский бал» — часть культурных традиций Российской армии. Поэтому обучение бальным танцам обязательно входит в программу подготовки российских кадет, суворовцев и нахимовцев, — объяснила распорядитель бала Мария Брагина.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

В торжественном мероприятии примут участие более 300 учащихся московских кадетских школ и корпусов. Зрители увидят яркие и красочные номера: полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль и вальсы, другие исторические бальные танцы.

Кроме того, ведущие творческие коллективы Москвы подготовили для посетителей музея концертную программу.

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Всего в онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ. Самыми активными участниками стали ребята в возрасте от шести до десяти лет из Москвы и Московской области, Луганской народной республики, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской и Тульской областей.

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