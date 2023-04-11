В МХТ ответили об участии Козловского в спектаклях театра

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Актер Данила Козловский не примет участия в спектаклях «Поколение Маугли» в МХТ имени Чехова 16 апреля и 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В МХТ объяснили, что Козловский не был изначально заявлен в составе спектакля на эти даты, а расписание постановок на следующие месяцы еще не сформировано. Согласно афише, роль Балу играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин, передает РИА Новости.

8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации армии России.

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США, где проживает бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева с их общей дочерью Одой-Валентиной.

В петербургском Малом драматическом театре назвали слухи об увольнении Козловского не соответствующими действительности. Согласно афише учреждения, ближайшее выступление актера назначено на 20 апреля.