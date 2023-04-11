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Уголовное дело возбудили против напавшего на инспектора МАДИ мужчину

Евгений Жуков
Происшествия
Уголовное дело возбудили против напавшего на инспектора МАДИ мужчину
Фото: Pixabay
Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, 2-я Новая улица Карта всех событий

Против 36-летнего мужчины, который напал на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Инцидент произошел на улице 2-я Новая. Данная территория находится на особом контроле из-за многочисленных жалоб местных жителей на нарушителей ПДД.

Сотрудник инспекции 7 апреля фиксировал автомобиль, который стоял под запрещающим знаком. Агрессивный водитель хотел этому помешать, повалил инспектора на землю и дважды ударил его по лицу. Также он пытался вырвать у специалиста планшет, чтобы уничтожить кадры с фактами нарушения правил дорожного движения.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

21 марта в центре столицы молодой человек отказался идти в отделение полиции для установления личности и напал на сотрудника правоохранительных органов. 25-летнего мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Транспорт МАДИ Москва Уголовные дела
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