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ФСИН не будет обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов

Евгений Белоусов
Общество
ФСИН не будет обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов
Фото: URA.RU/TASS

ФСИН больше не собирается обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов. Соответствующий обновленный документ был опубликован во вторник, 11 апреля, на портале нормативных проектов правовых актов.

Согласно проекту приказа, уведомлять о планах посещения СИЗО нужно будет только соответствующий территориальный орган ФСИН.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина заявила, что комиссия поддерживает решение ФСИН. Она уточнила, что этот момент вызывал серьезные опасения у правозащитников.

Дружинина назвала такое решение очередным шагом к открытости и прозрачности, передает РИА Новости.

В июле прошлого года Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка СИЗО, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Так, предлагалось обеспечить приватность при установлении санузлов. Также расширить перечень разрешенных вещей и предметов, которые подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету.

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