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Стали известны даты проведения форума «Сильные идеи для нового времени»

Евгений Силаев
Общество
Стали известны даты проведения форума «Сильные идеи для нового времени»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» состоится с 28 по 29 июня. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что на 28 июня запланированы мероприятия, в том числе презентация идей. На следующий день пройдет пленарное заседание.

Кроме того, организаторы раскрыли подробности проведения конкурса. На начальном этапе будет выбрано 1000 идей. Затем специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) отберут 200 лучших. К концу мая в борьбе за победу останутся 100 предложений.

В результате отборочных этапов 10 лучших идей будут представлены президенту России в ходе очной части форума. Также авторы инициатив смогут в течение года презентовать свои идеи на форумах «Росконгресса».

Сбор идей проходит с 22 марта по 26 апреля в формате краудсорсинга. Оставить свои предложения можно на сайте «Росконгресса».

Кроме того, в Москве с 5 по 6 июня пройдет ХIV Международный форум «Экология». Мероприятие состоится при поддержке Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также ключевых органов власти.

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