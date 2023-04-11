Производитель водки Absolut подтвердил возобновление поставок в Россию

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Шведский производитель водки компания Absolut и владеющий им французский концерн Pernod Ricard возобновили поставки в Россию. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила представитель Absolut Паула Эрикссон.

— В рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость, — заявила она.

После приостановки поставок в Россию на складах еще были запасы Absolut, но сейчас полки уже пусты, передает газета Kristianstadsbladet.

Также стало известно, что Минпромторг РФ расширил перечень продукции, которую поставляют в Россию по параллельному импорту. Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Кроме того, в перечень включили бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo.