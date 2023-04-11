Автомобиль наехал на человека в Красносельском районе Москвы
На улице Каланчевской в районе дома № 29 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение транспорта на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Ведомство призвало пешеходов быть внимательнее и всегда соблюдать правила дорожного движения.
В центре столицы грузовик сбил велосипедиста. По данным ГИБДД, авария произошла на улице Земляной вал в районе дома № 52. Велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель автомобиля «ГАЗель» не успел затормозить и сбил мужчину.