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Автомобиль наехал на человека в Красносельском районе Москвы

Евгений Жуков
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Автомобиль наехал на человека в Красносельском районе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

На улице Каланчевской в районе дома № 29 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение транспорта на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Ведомство призвало пешеходов быть внимательнее и всегда соблюдать правила дорожного движения.

В центре столицы грузовик сбил велосипедиста. По данным ГИБДД, авария произошла на улице Земляной вал в районе дома № 52. Велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель автомобиля «ГАЗель» не успел затормозить и сбил мужчину.

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