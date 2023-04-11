Четырехлетняя девочка выпала с балкона жилого дома в Ярославле

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четырехлетняя девочка и кот выпали с одного балкона на пятом этаже в Ярославле с разницей в несколько дней. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

Оказалось, что животное выбросили из окна сами хозяева. Испуганного кота в тот раз подобрали неравнодушные соседи. Тогда еще люди пошутили, что если с этой семьей ничего не сделать, из окна выпадет еще кто-нибудь.

Спустя три дня после этого соседи обнаружили под окнами дома девочку без сознания. Ее родители даже не вышли на улицу, скорую вызвали прохожие. Позднее мать девочки заявила, что просто не заметила падения ребенка. Также она потребовала вернуть ей кота, передает Telegram-канал Shot.

В ГУ Следственного комитета РФ по региону сообщили, что ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. СК проводит доследственную проверку по данному факту.

Другие две девочки выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Кузнецова 17 февраля. Одна из девочек скончалась, а у второй наступила клиническая смерть.

Похожая история произошла в декабре 2022 года на улице Говорова на западе Москвы. Пятилетняя девочка осталась без присмотра родителей на кухне, на которой было открыто окно.