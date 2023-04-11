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Страны Персидского залива поднимут вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств

Евгений Жуков
В мире
Страны Персидского залива поднимут вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств
Фото: Unsplash

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) планирует на заседании обсудить вопрос о восстановлении полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, ССАГПЗ призвал к встрече для обсуждения «возможности возвращения Сирии в ЛАГ». На сегодняшний день в ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, «в Дохе уже получили приглашение от генерального секретариата ССАГПЗ на встречу, которая должна пройти в ближайшую пятницу в саудовском городе Джидда». По словам аль-Ансари, на совещание ССАГПЗ в Джидду приглашены также представители Иордании, Египта и Ирака, говорится в статье.

В начале года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских стран и представительства ЛАГ. Особое внимание тогда было уделено проблематике ближневосточного урегулирования, продвижения комплексного урегулирования в Сирии, нормализации обстановки в Ливии и Йемене.

Персидский залив Сирия
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