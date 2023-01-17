Лавров проинформировал арабских послов в Москве о событиях на Украине

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Особое внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования, продвижения комплексного урегулирования в Сирии, нормализации обстановки в Ливии и Йемене, — говорится в сообщении.

В рамках данной встречи министр также проинформировал дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте специальной военной операции. Помимо этого, участники мероприятия рассмотрели перечень вопросов российско-арабского взаимодействия, отвечающего коренным интересам народов России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, отмечается на сайте МИД.

10 января МИД РФ заявил о непринятии использования Западом шантажа и угроз, а также его корыстных стремлений, выдаваемых за чаяния других государств. В ведомстве обратили внимание на ситуацию внутри Венесуэлы, на которую пытаются повлиять на Западе.