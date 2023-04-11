«Русские уже на пороге»: немцы призвали Россию помочь после новых требований Мельника

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Немецких пользователей социальной сети Twitter возмутили очередные требования заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить Вооруженным силам страны больше военной техники.

Дипломат написал, что украинская сторона ждет от руководства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал нарастить поставки танков.

Так, один из пользователей ответил Мельнику, что украинское руководство нужно поставить на место. Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем Россия «положит конец этому цирку».

— Вам лучше готовиться, русские уже на пороге, — предупредил другой комментатор.

Еще один читатель подчеркнул, что ФРГ не обязаны ничего поставлять украинской армии, поскольку сама республика не состоит ни в Евросоюзе, ни в НАТО. С возмущением выступил еще один пользователь, который призвал Киев прекратить требовать от Германии оружие.

Также некоторые немецкие политики призвали к скорейшему прекращению огня на Украине и переговорам с Россией. Однако Андрей Мельник в ответ на это послал их «к черту».