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Приметы и советы

Мельник послал «к черту» призывы к примирению с Россией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мельник послал «к черту» призывы к примирению с Россией
Фото: Youtube / Jung & Naiv

Ряд политиков из Германии призвали к скорейшему прекращению огня на Украине и переговорам с Россией. Однако заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник в ответ на это послал их «к черту».

— Здравствуйте, Петер Брандт (сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта — прим. «ВМ») и другие, идите к черту, — написал дипломат у себя в Twitter.

Нынешний посол Украины в Германии Алексей Макеев также раскритиковал призыв немецких политиков. Он заявил, что подобные фразы просто циничны по отношению к «жертвам российской агрессии», передает Berliner Zeitung.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что переговоры, касающиеся текущего украинского кризиса, могут состояться в том случае, если западные государства и киевские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов.

Россия готова к предложениям Украины и стран Запада по дипломатическому урегулированию текущего конфликта, однако добиться этого можно, лишь сняв все ограничительные меры и иски в международных инстанциях со страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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