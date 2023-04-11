Память узников фашистских концлагерей почтили у Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

У столичного Музея Победы состоялась мемориальная акция памяти узников нацизма. Мероприятие было посвящено Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Приветственное слово к участникам акции, бывшим несовершеннолетним узникам лагерей смерти из Москвы и Московской области, от мэра города Сергея Собянина зачитал заместитель председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Артур Берлов.

— Пройдя все испытания, вы являетесь живыми свидетелями злодеяний, у которых нет и не может быть срока давности, — говорится в обращении мэра.

1/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы

Также на мероприятии выступил председатель Международного союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Николай Махутов, обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева зачитал заместитель министра социального развития Подмосковья Александр Шустров.

В память о погибших и замученных в лагерях смерти была объявлена Минута молчания. После торжественной части учащиеся кадетских корпусов Москвы и Подмосковья, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, почетные гости возложили цветы и венки к монументу и зажгли свечи.

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Всего в онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ. Самыми активными участниками стали ребята в возрасте от шести до десяти лет из Москвы и Московской области, Луганской народной республики, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской и Тульской областей.