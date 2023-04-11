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Приметы и советы

На избившего до смерти беременную женщину москвича завели уголовное дело

Евгений Белоусов
Происшествия
На избившего до смерти беременную женщину москвича завели уголовное дело
Фото: СК РФ

На мужчину, который до смерти избил беременную сожительницу, завели уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

— В настоящие время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Сам мужчина признался в содеянном, однако добавил, что он не знал о беременности женщины. По его словам, они вместе выпивали алкогольные напитки, когда между ними произошла ссора.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на юге Москвы 9 апреля. Медики забрали пострадавшую из квартиры и в больнице диагностировали у нее множественные гематомы и травмы, переломы ребер и носа, а также ушибы внутренних органов. Также выяснилось, что женщина была на втором месяце беременности. Вскоре она скончалась.

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