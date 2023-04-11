Мужчина до смерти избил беременную женщину на юге Москвы

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Мужчину задержали за избиение 34-летней москвички, которая находилась на втором месяце беременности. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

Медики забрали пострадавшую из квартиры на юге Москвы. В больнице врачи диагностировали у нее множественные гематомы и травмы, переломы ребер и носа, а также ушибы внутренних органов.

Пострадавшая успела рассказать врачам, что ее избил знакомый. Но спасти женщину не удалось, она скончалась на следующий день. Вскоре ее убийцу задержали, им оказался 31-летний мужчина. Telegram-канал «112» сообщает, что задержанный был неоднократно судим за грабежи и разбой.

В начале апреля в Подмосковье мужчина избил врача травмпункта. Инцидент произошел в медицинском учреждении в Балашихе. Пациент поссорился с врачом травмпункта и в ходе конфликта набросился на него с кулаками. В результате медицинский работник получил телесные повреждения и обратился в полицию.

Другой инцидент произошел в столице. Нетерпеливый водитель набросился с кулаками на водителя скорой помощи. Работника медицинской бригады госпитализировали.