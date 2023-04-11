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Путин заявил об активном развитии российской экономики

Евгений Жуков
Экономика
Путин заявил об активном развитии российской экономики
Фото: Администрация президента РФ

Положительные тенденции российской экономики укрепляются, с начала текущего месяца розничный торговый оборот увеличился почти на четверть. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что отечественная экономика «продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста».

— По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении, — уверен Путин.

На фоне роста экономики руководство РФ пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, добавил Путин. Он отметил, что в стране произошел рост погрузки на железной дороге: если в марте этот показатель составлял около двух процентов, то в начале апреля он вырос до 3,6 процента.

В марте индекс деловой активности в РФ вырос до 56,8 пункта. Российский лидер подчеркнул, что это третий по величине результат за всю историю, что говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса и его позитивном настрое, передает РБК.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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