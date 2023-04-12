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Дом 1958 года постройки на проспекте Мира отремонтируют в 2023 году

Евгений Жуков
Город
Дом 1958 года постройки на проспекте Мира отремонтируют в 2023 году
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта
Москва, проспект Мира, 122 Карта всех событий

В рамках программы капремонта жилого фонда специалисты приведут в порядок дом № 122 на проспекте Мира, построенный в 1958 году: они обновят фасад, крышу и заменят там внутренние инженерные системы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

По словам заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова, восстановление исторического облика жилфонда Москвы является важной задачей. На данный момент уже разработан план проведения работ и подобраны современные материалы, а также передовые отечественные технологии. Работы начнутся в ближайшее время.

Капремонт начнется с обновления фасада. Мастера расчистят и промоют внешние стены, после чего нанесут антисептический раствор на плоскости и восстановят локальные разрушения. На уровне нижних этажей пройдут работы по ремонту штукатурного руста. После подготовки и восстановления конструктива поверхности мастера произведут его окраску.

По завершении основных мероприятий в местах общего пользования установят новые стеклопакеты, обновят цоколь, приведут в порядок балконы. На крыше здания специалисты произведут работы по устройству оцинкованного покрытия с частичной заменой стропил.

Также состоятся работы по облагораживанию дома 7, корпус 7, на 2-й Филевской улице. Здание было построено в 1953 году по индивидуальному проекту. Рабочие отремонтируют фасад объекта и заменят там внутренние инженерные системы.

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