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Сергей Собянин поздравил космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли

Никита Худяков
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Сергей Собянин поздравил космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 апреля, поздравил всех с Днем космонавтики.

— Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем космонавтики! 12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полет человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звездам, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что Россия остается лидером в области пилотируемых полетов и космических исследований. По его словам, многие ведущие предприятия отрасли успешно работают в столице. Так, в Филевской пойме создается Национальный космический центр. В научно-производственном, образовательном и инженерном кластере будут работать десятки тысяч ученых, инженеров и специалистов.

Также глава города в своем Telegram-канале пожелал всем работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли благополучия и крепкого здоровья.

Кроме того, Собянин сообщил, что в День космонавтики на ВДНХ состоится масштабная программа мероприятий. Например, горожане смогут оценить новый экспонат центра «Космонавтика и авиация».

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