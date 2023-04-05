Сергей Собянин: ВДНХ подготовила специальную программу ко Дню космонавтики

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

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В День космонавтики, 12 апреля, на ВДНХ состоится масштабная программа мероприятий. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Горожане смогут оценить новый экспонат центра «Космонавтика и авиация», который 12 апреля отметит пятилетие со дня открытия. В нем установят спускаемый аппарат космического корабля «Восток-6», в котором из своего первого полета вернулась Валентина Терешкова.

Сергей Собянин также анонсировал встречи с космонавтами.

— Побывавший на орбите Федор Юрчихин поделится впечатлениями от кораблей «Союз» и «Спейс шаттл». Летчик-космонавт Олег Артемьев расскажет, как появился и развивался космический язык, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В День космонавтики на ВДНХ запланировали проведение множества экскурсий, в ходе которых посетители узнают факты о космической технике. Также гостям предложат совершить интерактивный полет над выставкой и смоделировать летательный аппарат на интерактивном экране.

Проверить свои знания о космосе горожане смогут на двух площадках Всероссийского космического диктанта.

На улицах и проспектах Москвы накануне Дня космонавтики появятся изображения ракет и космонавтов.