В России могут увеличить штрафы за неправильное использование газовых баллонов

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В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает газета «Известия».

С соответствующим предложением глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин обратился к вице-премьеру Александру Новаку. По его словам, число аварий с газобалонным оборудованием увеличивается, поэтому в палате разработали комплекс мер по повышению безопасности.

Так, предлагается повысить штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа. Отмечается, что в ТПП предложили ввести новую статью в главу 9 КоАП, которая предусмотрит штрафы за неправильное использование газовых баллонов для юрлиц в размере от 200 до 800 тысяч рублей, а для граждан — от 30 до 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что основными нарушениями правил безопасности являются попытки установить дополнительные детали, самовольный монтаж и применение открытого огня при обнаружении утечек газа, говорится в материале.

Недавно «Известия» сообщили, что в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. С этого года владельцам участков в садовых товариществах и частных домов можно сжигать мусор в 15 метрах от построек вместо ранее заявленных 50, а также пользоваться мангалом в пяти метрах от любых зданий, при этом в диапазоне двух метров не должно быть сухостоя и других горючих материалов.