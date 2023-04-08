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За ремонт и мойку машины на дачном участке россиян могут оштрафовать на 10 тысяч рублей

Никита Худяков
Общество
За ремонт и мойку машины на дачном участке россиян могут оштрафовать на 10 тысяч рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает газета «Известия».

С этого года владельцам участков в садовых товариществах и частных домов можно сжигать мусор в 15 метрах от построек вместо ранее заявленных 50, а также пользоваться мангалом в пяти метрах от любых зданий, при этом в диапазоне двух метров не должно быть сухостоя и других горючих материалов. За нарушения грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Кроме того, садоводы обязаны ликвидировать вредные растения и сухостой на участке, а также косить траву. Штраф за несоблюдение составит пять тысяч рублей.

Был также введен новый штраф за ремонт и мойку автомобилей на территории СНТ — от трех до пяти тысяч рублей. Если будет выявлено загрязнение почвы, то наказание увеличится до десяти тысяч.

По-прежнему запрещено самовольно устанавливать колодцы, у них должны быть сертификаты. Садоводам также придется заплатить штраф за неправильную установку уличного туалета. Согласно санитарным правилам, расстояние от объекта до других построек должно составлять минимум 12 метров, говорится в материале.

Россияне массово захотели перебраться жить на дачи: спрос на грузоперевозку вещей в загородные дома вырос на 34 процента с начала года. Такие данные исследования опубликовали аналитики онлайн-сервиса по подбору услуг. «Вечерняя Москва» выясняла, какие актуальные предложения есть на рынке загородной недвижимости в Подмосковье.

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