За ремонт и мойку машины на дачном участке россиян могут оштрафовать на 10 тысяч рублей

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В России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает газета «Известия».

С этого года владельцам участков в садовых товариществах и частных домов можно сжигать мусор в 15 метрах от построек вместо ранее заявленных 50, а также пользоваться мангалом в пяти метрах от любых зданий, при этом в диапазоне двух метров не должно быть сухостоя и других горючих материалов. За нарушения грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Кроме того, садоводы обязаны ликвидировать вредные растения и сухостой на участке, а также косить траву. Штраф за несоблюдение составит пять тысяч рублей.

Был также введен новый штраф за ремонт и мойку автомобилей на территории СНТ — от трех до пяти тысяч рублей. Если будет выявлено загрязнение почвы, то наказание увеличится до десяти тысяч.

По-прежнему запрещено самовольно устанавливать колодцы, у них должны быть сертификаты. Садоводам также придется заплатить штраф за неправильную установку уличного туалета. Согласно санитарным правилам, расстояние от объекта до других построек должно составлять минимум 12 метров, говорится в материале.

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