Пакую чемодан и еду за город: сколько стоит переезд на дачу

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Россияне массово захотели перебраться жить на дачи: спрос на грузоперевозку вещей в загородные дома вырос на 34 процента с начала года. Такие данные исследования опубликовали аналитики онлайн-сервиса по подбору услуг. «Вечерняя Москва» выясняла, какие актуальные предложения есть на рынке загородной недвижимости в Подмосковье.

Для жителей Москвы переезд на дачу обойдется в среднем от 2,5 тысячи до 7 тысяч рублей, уточняют аналитики сервиса. При этом на обустройство загородного дома к началу дачного сезона большая часть россиян готова потратить до 50 тысяч рублей, подсчитали исследователи крупного онлайн-гипермаркета товаров для дома и ремонта. 15 процентов опрошенных заявили, что выделили на эту цель из бюджета от 50 до 100 тысяч рублей, 8 процентов — до 150 тысяч рублей.

Между тем, по оценке сервиса по подбору недвижимости, предложение дач на рынке Московской области выросло. На выбор сегодня представлено 2,59 тысячи дачных и садовых домов площадью от 50 до 500 квадратных метров. Для сравнения, год назад было 2,17 тысячи вариантов. Рост предложения, таким образом, составил почти 20 процентов.

— Как показывает практика прошлых лет, «дачные» предложения будут расти весь апрель, а пика их число достигнет в мае, — пояснила аналитик сайта по подбору недвижимости Виктория Кирюхина.

В марте в Подмосковье средняя стоимость предложения дач достигла 5 миллионов рублей, при средней площади домика 58 «квадратов». Год назад средняя цена составляла 4,2 миллиона за 52 квадратных метра. Аналитики уточняют, что средняя стоимость дачного домика увеличилась за год почти на 20 процентов.

— В Подмосковье возник серьезный дисбаланс между выставляемой и реальной ценой дач, — рассказывает коммерческий директор агентства недвижимости Сергей Дерябин. — Дело в том, что на рынке сейчас много дач, построенных еще 60–70 лет назад, и большинство — не благоустроены, с туалетом на улице. И хозяева просят за эту рухлядь миллионы рублей. Хотя покупателям нужны не такие домики, а только земля под ними.

Эксперт добавил, что владельцы дач завышают цены оттого, что к своим домам они эмоционально привязаны. У многих с ними связаны яркие детские впечатления, и они чисто психологически не могут оценить свои дачи адекватно.

— Люди видят лишь старый и, как правило, небольшой домик, а не то, какие усилия вложили в его ремонт, — пояснил Сергей Дерябин. — Поэтому покупатели готовы приобрести такие дома только по рыночной цене.

А обычно она на 30–50 процентов ниже, чем просит продавец. В итоге можно договориться о скидке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов:

— Обычно спрос на дачи нарастает в апреле-мае, так что, возможно, приобретать их лучше прямо сейчас: меньше покупателей, больше выбор. Но при этом многие понимают, что куда логичнее арендовать дачи, а не покупать их, особенно если вы отказались от летних поездок, а отдохнуть за городом, на природе, хочется.

Дешевле — восток области