Борьба с сорняками на огороде: пять лучших способов

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Сорняки — неистребляемые враги огородников. Полностью избавиться от их невозможно, но есть хитрости, которые помогут сократить количество сезонных прополок грядок. Пять эффективных методов борьбы с нежеланными растениями — в материале «Вечерней Москвы».

Лучшие методы борьбы с сорняками

Прополка

Ручное вырывание дикоросов — лучший вариант для огородников, которые живут в частном доме с участком или летом переселяются на дачу. Важно пресекать разрастание вредителей еще на этапе ростков, тем самым можно ослабить их корневую систему и лишить жизненных сил.

Еще один рабочий способ — тщательно перекопать грядки вилами и удалить все корневища перед посадкой культурных растений. Это поможет избавиться от особо трудно выводимых пырея, осота, зонтичной сыти и одуванчиков. Именно использование вил, а не лопаты, позволит очистить землю от целых корневищ непрошеных поселенцев. Метод требует труда, но очень эффективен.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мульчирование грядок

Мульчирование — выход для дачников, которые ухаживают за огородом раз в неделю. Можно приобрести в магазине мульчу, в составе которой кора, древесная зола и мелкие камешки. Нужно прополоть клумбы и присыпать их мульчой — таких образом можно препятствовать росту сорных растений. Если нет желания тратиться на магазинную мульчу, можно использовать для процедуры скошенную траву. Только косить ее лучше косой, а не газонокосилкой. Важно, чтобы трава не была влажной и не начала интенсивно гнить и выделять аммиак. Весной и в начале лета такое удобрение даже кстати, а во второй декаде лета неуместно. Нужно помнить, что переудобрение почвы азотом грозит ожогом корневой системы.

Сеяние сидератов

После уборки урожая освободившееся место активно осваивают дикоросы. Чтобы они не захватили местность, можно засевать опустевшие грядки сидератами: рапсом, горчицей, рожью, фацелиею. Это принесет массу пользы: сорняки не разрастутся, погибнут вредители и возбудители болезней, а земля получит отличное органическое удобрение. Нужно просто разбросать по участку семена сидератов, закопать граблями, полить и оставить расти. Спустя двадцать дней зеленую массу растений срезать, измельчить, разбросать по участку и перекопать, потом полить.

Не использовать свежие органические удобрения

Зачастую огромное количество семян сорняков таятся в свежем навозе. Такое органическое удобрение рекомендуется использовать только после того, как оно отлежалось в течение не менее трех лет. Навозные кучи сильно нагреваются под прямыми лучами солнца, семена растений не выживают при таких температурах.

Обустроить капельный полив

Сорняки, как и их культурные братья, также нуждаются в свете и воде. При поливе из шланга они вдоволь утоляют жажду, так как вода разливается. Система капельного полива предполагает, что вода подается прямо к корням культурных растений. А сорняки гибнут от засухи.