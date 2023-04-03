Основные аллергены в апреле — 2023: как отслеживать пыление растений и подготовиться к опасному сезону
Весна — прекрасная пора, когда пробуждается природа. На деревьях и кустарниках распускаются почки, листья и цветы. Однако, если для одних — это чистое наслаждение, для других — источник очень неприятных симптомов: заложенность носа, слезотечение, чихание, зуд, боль в горле. Весенняя аллергия зовется поллинозом, так как она проявляется в сезон. Каких растений опасаться аллергикам в апреле, где следить за пылением и как уменьшить страдания, — в материале «Вечерней Москвы».
Календарь аллергика
Аллергия — это реакция организма человека на раздражитель, коим в период цветения становится пыльца деревьев и трав. Иммунная система реагирует на них агрессивно и начинает бороться. В результате повреждаются клетки и ткани организма. Человек, подверженный сезонной аллергии, должен изучить календарь цветения и пыления растений — специальную таблицу, где указан график этих процессов.
Главные аллергены апреля
Наибольшую реакцию у аллергиков вызывают пыльцевые растения. Самые опасные источники пыльцы в апреле это:
- Ольха — род деревьев и кустарников семейства березовые. Начинает распускать листья и цвести в апреле. Размер пыльцы — 25–30 микрон.
- Орешник или лещина — это листопадный кустарник, цветет с первых чисел апреля на протяжении всего месяца. Размеры — 20–24 микрона.
- Береза. Наиболее распространенная древесная порода в России. Период пыления стартует со второй декады апреля, заканчивается во второй декаде мая. Пыльца этого дерева — мощнейший аллерген. Пыление начинается до распускания листвы или одновременно с нею. Размер — 20–30 микрон.
Стоит учитывать, что период цветения может разниться в зависимости от региона страны и погоды. Поэтому целесообразно использовать карту пыления, которая показывает ситуацию в текущий момент.
Где отслеживать пыление растений
Сайты мониторинга пыльцы позволяют с точностью узнать, какое растение пылит в текущий момент в той или иной местности. Также такие сервисы показывают информацию об уровне концентрации пыльцы в воздухе. Обладая этими знаниями, взрослые аллергики или родители страдающих от поллиноза детей могут планировать отъезд в безопасные регионы.
Как поддержать себя в этот период
Аллергикам стоит заблаговременно подготовиться к опасному сезону:
- Пройти курс специальной иммунотерапии под руководством аллерголога.
- Установить на окна специальные сетки с очень мелкими ячейками, которые не пропускают пыльцу.
- Самая большая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается по утрам и в сухие жаркие дни, по этой причине в это время лучше оставаться в помещении с закрытыми окнами.
- Вернувшись с улицы, рекомендуется переодеться и принять душ. Постиранные вещи не стоит сушить на открытом воздухе, чтобы на них не скопилась пыльца.
- Нужно исключить из рациона свежие косточковые фрукты, орехи, зелень и специи, квас, мед, чтобы не провоцировать перекрестные реакции.
- Не стоит лечиться травами и использовать косметику с натуральными растительными компонентами в составе.
- Лучше отказаться от прогулок в лесу и парке.
- Можно использовать очиститель воздуха с нepa-фильтром.
- Ношение маски поможет снизить процент попадания аллергических частиц на слизистую носа и рта, в дыхательные пути.
- После пребывания на открытом воздухе нужно промыть нос, дабы удалить оказавшиеся на слизистой аллергены и минимизировать риск ухудшения симптомов.
- Принимать антигистаминные лекарственные средства, которые прописал врач.