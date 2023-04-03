Основные аллергены в апреле — 2023

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Весна — прекрасная пора, когда пробуждается природа. На деревьях и кустарниках распускаются почки, листья и цветы. Однако, если для одних — это чистое наслаждение, для других — источник очень неприятных симптомов: заложенность носа, слезотечение, чихание, зуд, боль в горле. Весенняя аллергия зовется поллинозом, так как она проявляется в сезон. Каких растений опасаться аллергикам в апреле, где следить за пылением и как уменьшить страдания, — в материале «Вечерней Москвы».

Календарь аллергика

Аллергия — это реакция организма человека на раздражитель, коим в период цветения становится пыльца деревьев и трав. Иммунная система реагирует на них агрессивно и начинает бороться. В результате повреждаются клетки и ткани организма. Человек, подверженный сезонной аллергии, должен изучить календарь цветения и пыления растений — специальную таблицу, где указан график этих процессов.

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Главные аллергены апреля

Наибольшую реакцию у аллергиков вызывают пыльцевые растения. Самые опасные источники пыльцы в апреле это:

Ольха — род деревьев и кустарников семейства березовые. Начинает распускать листья и цвести в апреле. Размер пыльцы — 25–30 микрон.

— род деревьев и кустарников семейства березовые. Начинает распускать листья и цвести в апреле. Размер пыльцы — 25–30 микрон. Орешник или лещина — это листопадный кустарник, цветет с первых чисел апреля на протяжении всего месяца. Размеры — 20–24 микрона.

или лещина — это листопадный кустарник, цветет с первых чисел апреля на протяжении всего месяца. Размеры — 20–24 микрона. Береза. Наиболее распространенная древесная порода в России. Период пыления стартует со второй декады апреля, заканчивается во второй декаде мая. Пыльца этого дерева — мощнейший аллерген. Пыление начинается до распускания листвы или одновременно с нею. Размер — 20–30 микрон.

Стоит учитывать, что период цветения может разниться в зависимости от региона страны и погоды. Поэтому целесообразно использовать карту пыления, которая показывает ситуацию в текущий момент.

Где отслеживать пыление растений

Сайты мониторинга пыльцы позволяют с точностью узнать, какое растение пылит в текущий момент в той или иной местности. Также такие сервисы показывают информацию об уровне концентрации пыльцы в воздухе. Обладая этими знаниями, взрослые аллергики или родители страдающих от поллиноза детей могут планировать отъезд в безопасные регионы.

Как поддержать себя в этот период

Аллергикам стоит заблаговременно подготовиться к опасному сезону: