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Основные аллергены в апреле — 2023: как отслеживать пыление растений и подготовиться к опасному сезону

Ника Комкова
Общество
Основные аллергены в апреле — 2023
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Весна — прекрасная пора, когда пробуждается природа. На деревьях и кустарниках распускаются почки, листья и цветы. Однако, если для одних — это чистое наслаждение, для других — источник очень неприятных симптомов: заложенность носа, слезотечение, чихание, зуд, боль в горле. Весенняя аллергия зовется поллинозом, так как она проявляется в сезон. Каких растений опасаться аллергикам в апреле, где следить за пылением и как уменьшить страдания, — в материале «Вечерней Москвы».

Календарь аллергика

Аллергия — это реакция организма человека на раздражитель, коим в период цветения становится пыльца деревьев и трав. Иммунная система реагирует на них агрессивно и начинает бороться. В результате повреждаются клетки и ткани организма. Человек, подверженный сезонной аллергии, должен изучить календарь цветения и пыления растений — специальную таблицу, где указан график этих процессов.

Основные аллергены в апреле — 2023 Фото: shutterstock

Главные аллергены апреля

Наибольшую реакцию у аллергиков вызывают пыльцевые растения. Самые опасные источники пыльцы в апреле это:

  • Ольха — род деревьев и кустарников семейства березовые. Начинает распускать листья и цвести в апреле. Размер пыльцы — 25–30 микрон.
  • Орешник или лещина — это листопадный кустарник, цветет с первых чисел апреля на протяжении всего месяца. Размеры — 20–24 микрона.
  • Береза. Наиболее распространенная древесная порода в России. Период пыления стартует со второй декады апреля, заканчивается во второй декаде мая. Пыльца этого дерева — мощнейший аллерген. Пыление начинается до распускания листвы или одновременно с нею. Размер — 20–30 микрон.

Стоит учитывать, что период цветения может разниться в зависимости от региона страны и погоды. Поэтому целесообразно использовать карту пыления, которая показывает ситуацию в текущий момент.

Где отслеживать пыление растений

Сайты мониторинга пыльцы позволяют с точностью узнать, какое растение пылит в текущий момент в той или иной местности. Также такие сервисы показывают информацию об уровне концентрации пыльцы в воздухе. Обладая этими знаниями, взрослые аллергики или родители страдающих от поллиноза детей могут планировать отъезд в безопасные регионы.

Как поддержать себя в этот период

Аллергикам стоит заблаговременно подготовиться к опасному сезону:

  • Пройти курс специальной иммунотерапии под руководством аллерголога.
  • Установить на окна специальные сетки с очень мелкими ячейками, которые не пропускают пыльцу.
  • Самая большая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается по утрам и в сухие жаркие дни, по этой причине в это время лучше оставаться в помещении с закрытыми окнами.
  • Вернувшись с улицы, рекомендуется переодеться и принять душ. Постиранные вещи не стоит сушить на открытом воздухе, чтобы на них не скопилась пыльца.
  • Нужно исключить из рациона свежие косточковые фрукты, орехи, зелень и специи, квас, мед, чтобы не провоцировать перекрестные реакции.
  • Не стоит лечиться травами и использовать косметику с натуральными растительными компонентами в составе.
  • Лучше отказаться от прогулок в лесу и парке.
  • Можно использовать очиститель воздуха с нepa-фильтром.
  • Ношение маски поможет снизить процент попадания аллергических частиц на слизистую носа и рта, в дыхательные пути.
  • После пребывания на открытом воздухе нужно промыть нос, дабы удалить оказавшиеся на слизистой аллергены и минимизировать риск ухудшения симптомов.
  • Принимать антигистаминные лекарственные средства, которые прописал врач.
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