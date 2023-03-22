В России вырос спрос на услуги по обустройству дачных участков

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С началом весны стартует и подготовка к дачному сезону — от уборки участка до возведения теплицы. В этом году сезонный спрос на услуги по обустройству дачных участков вырос на 107 процентов по сравнению с прошлым годом.

Растет и число предложений от специалистов, разнорабочих и бригад — примерно на 41 процент.

Наиболее активно спрос вырос на услуги по дорожному строительству: укладку дорожек и плитки. Стоимость услуги зависит от площади территории, сложности работ и используемых материалов.

Также часто дачники обращаются за услугами расчистки территории от бытового и природного мусора, который скопился на участке за зиму.

К разнорабочим и бригадам обращаются в том числе, если необходимо вспахать землю, спилить старые деревья или выкорчевать пни, передает РИАМО.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что любую покупку недвижимости или загородного участка надо начинать с проверки документов. Именно на этом этапе могут вскрыться подводные камни, указывающие на то, что от приобретения данного дома лучше отказаться, передает ФАН.

Этой весной спрос на дачи в России резко вырос: по сравнению с прошлым годом на 40 процентов! Об этом сообщили 6 марта эксперты крупной строительной компании. «Вечерняя Москва» разбиралась, в какую цену сегодня обойдется загородный дом.