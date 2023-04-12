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Реконструкция газопровода завершилась в Савеловском районе

Лейла Алиева
Город
Реконструкция газопровода завершилась в Савеловском районе
Фото: Пресс-служба Мосгаза

Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода низкого давления в Савеловском районе. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил генеральный директор предприятия Гасан Гасангаджиев.

— Прокладка нового газопровода протяженностью 2,4 километра осуществлялась открытым и закрытым способами в зависимости от особенностей ландшафта улиц, под которыми он проходит. Несмотря на сложную конфигурацию газопровода и необходимость установки дополнительного современного оборудования, все работы велись без отключения потребителей от газоснабжения, — рассказал он.

В рамках проведенных работ специалисты установили специальный шаровой кран, который позволит оперативно отключать газ, если это будет необходимо. Новый полиэтиленовый газопровод должен прослужить 40 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Городские службы построили и реконструировали около 145 километров газопроводов в 2022 году. В ходе строительства рабочие используют материалы отечественного производства, в частности стальные и полиэтиленовые трубы, газовую арматуру, газораспределительное оборудование.

Реконструкция Газопроводы Савеловский район
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