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Яйца и куличи перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— Например, в торговой сети «Окей» представлено пять видов куличей, изготовленных по индивидуальной рецептуре компании. Цены по двум позициям ниже на 7 процентов по сравнению с 2022 годом, по остальным — идентичны прошлому году, а на кулич с изюмом и цукатами 250 граммов установлена специальная промоцена в размере 59,99 рубля, — говорится в сообщении.

Куличи торговой марки «Азбука вкуса» в зависимости от веса стоят от 285 до 795 рублей. В сетевой компании «ВкусВилл» отмечают, что стоимость некоторых позиций куличей уменьшилась на 4–8 процента в сравнении с прошлым годом.

В пресс-службе добавили, что, по данным мониторинга, цены на ингредиенты для куличей стали ниже на 5–10 процентов. Так, средняя стоимость куриных яиц за десяток составила 73,92 рубля, что ниже аналогичного периода прошлого года на 9,5 процента. Кроме того, несмотря на повышенный спрос, роста цен за последние две недели на куриные яйца в сетевых магазинах не наблюдалось, передает РИА Новости.

Вся страна начала подготовку к Пасхе, которую в этом году отметят 16 апреля. «Вечерняя Москва» узнала, какие продукты для праздника стоит купить заранее и как сэкономить.