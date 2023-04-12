Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха появятся возле ТПУ «Тимирязевская»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Москва, улица Академика Лисицына Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» на севере столицы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная задача — сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей, — сказал представитель мэрии.

Он также добавил, что в рамках проекта специалисты произведут работы по обновлению улицы Академика Лисицына, проезды от улицы Костякова, парка «Дубки» и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе.

По словам Бирюкова, в ходе запланированных работ сотрудники комплекса обустроят пешеходные маршруты и зоны для отдыха с лавочками и городскими качелями, а также установят современные фонари со светодиодными светильниками.

Согласно проекту, здесь будут высажены зеленые насаждения для создания буферной зоны от железнодорожных путей.

Специалисты Комплекса городского хозяйства также приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. По итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды.