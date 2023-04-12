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Ефимов: Объем производства лекарств в Москве вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2022-м

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Объем производства лекарств в Москве вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2022-м
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе-феврале текущего года в Москве было выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня в столице производят антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Выпуск фармацевтической продукции — одна из ключевых отраслей московской промышленности. Для этой сферы в городе работает пул эффективных механизмов поддержки, реализация которых оказывает существенное положительное влияние на динамику объемов производства, — пояснил представитель мэрии.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на данный момент в Москве функционируют 95 фармацевтических предприятий, где трудоустроены свыше 15 тысяч человек.

Также Владимир Ефимов рассказал, что инвестор локализует на территории столицы производство лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям в рамках офсетного контракта.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Лекарства
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