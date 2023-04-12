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Заммэра Сергунина рассказала о весенней программе в парках столицы

Евгений Жуков
Город
Заммэра Сергунина рассказала о весенней программе в парках столицы
Фото: Пресс-служба Парка Сокольники
Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

На весенний сезон в городских зонах отдыха запланирована обширная просветительская программа. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки. Об этом в среду, 12 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— До конца мая парки организуют почти 500 познавательных мероприятий. Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях, — сказала представитель мэрии.

Так, в субботу, 15 апреля, в усадьбе Воронцово пройдет бесплатная авторская экскурсия историка Михаила Коробко. Речь, в частности, пойдет о том, как ансамбль менялся на протяжении веков и как строились жилые и служебные флигели, храм Живоначальной Троицы и оранжерея.

30 апреля гостей ждет знакомство с растениями усадьбы — ботаник Наталья Слободова приглашает всех желающих на тематическую прогулку. Для участия в обоих мероприятиях нужно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 936-00-92.

Измайловский парк 15 апреля проведет литературный вечер, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения драматурга Александра Островского. Обсудить произведения и биографию писателя планируют в павильоне «Арт-парк».

Фото: Пресс-служба усадьбы Воронцово
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Фото: Пресс-служба усадьбы Воронцово
Фото: Пресс-служба сада имени Баумана
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Фото: Пресс-служба сада имени Баумана
Фото: Пресс-служба Парка Горького
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Фото: Пресс-служба Парка Горького

На столичной платформе «Город идей» стартовала регистрация участников проекта «Парк Горького», приуроченного к юбилею: в августе культурной площадке исполнится 95 лет.

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