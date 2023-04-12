AT: Контрнаступление ВСУ весной может стать смертельной ловушкой для США и НАТО

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Наступление ВСУ, планируемое в конце весны, может стать для США и НАТО смертельной ловушкой. Об заявил журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

— Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки. Украина может попытаться дождаться, пока США и НАТО смогут поставить все необходимое тяжелое оборудование и боеприпасы, но до этого, вероятно, еще несколько лет. Однако русские могут не захотеть допустить такого сценария развития событий, — отметил он.

По мнению журналиста, если российская армия сможет вырваться из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинуться на Запад, то ее уже ничто не остановит. В таком случае ВСУ придется либо разделить свои собранные для наступления бригады, либо в полном составе направить их на то, чтобы остановить Россию.

В РФ, в отличие от США и НАТО, производят оружие в условиях полной боевой готовности, поэтому благоразумнее было бы настаивать на мирных переговорах с Россией, пишет AT.

В Соединенных Штатах Америки не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.