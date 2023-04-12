Полиция задержала жителя Рязани, который полгода совершал налеты на частные дома в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Житель Рязани полгода приезжал в Подмосковье, чтобы обкрадывать частные дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 12 апреля.

По ее словам, о серии преступлений стало известно после того, как в полицию поступило несколько заявлений от жителей города Луховицы. По словам потерпевших, неизвестный взламывал окна или двери домов, гаражей и пристроек, после чего выносил ценное имущество.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». После очередного обращения в полицию от жителя СНТ сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и увидели подозрительного мужчину с большим мешком. В ходе личного досмотра у него обнаружили инструменты, в том числе краденую бензопилу и шуруповерт.

Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний житель Рязани. Мужчина признался, что в течение полугода приезжал из родного города в Луховицы на электричке, крал вещи и уезжал обратно. Добычу он прятал в лесу, по частям перевозил ее домой, а затем продавал в интернете.

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В ходе обыска в квартире задержанного были обнаружены и изъяты другие похищенные им предметы. Всего от рук злоумышленника пострадали 18 человек, а сумма нанесенного ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Фигуранта заключили под стражу.

Другая кража произошла на юге столицы. Охранник отключил камеры и сигнализацию в магазине бытовой техники, в котором работал, и вынес товаров на три миллиона рублей.