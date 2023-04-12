Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице работает порядка 40 предприятий ракетно-космической промышленности, которые успешно занимаются разработкой новых технологий для отрасли. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 апреля.

— К примеру, около 20 предприятий ОЭЗ «Технополис «Москва» производят продукцию для космической отрасли. Локализация производств в особой экономической зоне столицы дает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, а статус резидента ОЭЗ — особую поддержку: освобождение на 10 лет от земельного, транспортного и имущественного налогов, льготы по аренде земли, — отметил он.

Кроме того, группа компаний «Электронинвест» производит герметичные радиационно стойкие источники вторичного питания, которые используют во всех отечественных аппаратах, запущенных на орбиту после 2016 года.

В свою очередь компания «Лоретт» разработала станцию, принимающую снимки Земли из космоса в режиме реального времени, а предприятие VT Empire создает устройства для очистки пространства от устаревших искусственных спутников Земли и их обломков, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этот же день глава города поздравил всех горожан с Днем космонавтики. Он отметил успешную работу предприятий данной отрасли в столице, в пример он привел Национальный космический центр, который возводят в Филевской пойме.