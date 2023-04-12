Москвич заработал полмиллиона рублей, торгуя «брендовыми» фенами

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В столице мужчина торговал «брендовыми» фенами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 12 апреля.

По его словам, серию афер раскрыли после того, как в полицию обратилась одна из пострадавших. 35-летняя женщина купила у подозреваемого фен известной марки за 44 тысячи рублей, однако аппарат сломался уже через неделю. Когда москвичка отнесла фен в сервисный центр, она узнала, что купила подделку.

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Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний мужчина. По версии следствия, он покупал некачественные копии брендовых фенов, подделывал чеки, после чего продавал их как оригинальные на вторичном рынке в интернете. Полицейские установили, что жертвами афериста стали 15 граждан, а суммарный нанесенный ущерб превысил 600 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Других аферистов задержали в столице после того, как они украли у пенсионеров более полумиллиона рублей. Двое злоумышленников специально приехали ради этого в Москву.