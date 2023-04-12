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Андрей Бочкарев: Спорткомплекс «Янтарь» в районе Строгино капитально отремонтируют

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Спорткомплекс «Янтарь» в районе Строгино капитально отремонтируют
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, улица Маршала Катукова, 22 Карта всех событий

В столичном районе Строгино специалисты проведут капитальный ремонт спортивного комплекса «Янтарь». Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках капитального ремонта многофункционального спортивного комплекса «Янтарь», расположенного по адресу улица Маршала Катукова, дом 22, будут отремонтированы раздевалки хоккеистов и фигуристов, а также бассейн. Также работы проведут в танцевальном зале, помимо прочего, там установят зеркала и хореографический станок, — рассказал он.

По словам главы Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках работ в здании также отремонтируют инженерные коммуникации: обновят системы электроснабжения и водоснабжения, в том числе хозяйственно-питьевого.

7 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в районе Бибирево. Планируется, что на его базе будут проводиться тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского.

Район Строгино Капитальный ремонт Андрей Бочкарев
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