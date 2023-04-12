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Москвичам рассказали, какие идеи эксперты выбрали в рамках проекта «Детский отдых»

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали, какие идеи эксперты выбрали в рамках проекта «Детский отдых»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Более 10 тысяч человек приняли участие в проекте «Детский отдых», который проводился с 21 по 27 марта на платформе «Город идей». Об этом в среду, 12 апреля, сообщила заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко.

— Мы благодарим москвичей за участие в проекте. Каждая идея была тщательно рассмотрена экспертным сообществом. В реализации проекта будут принимать участие как сотрудники Мосгортура, так и сами дети. Например, в одном из подмосковных лагерей этим летом появится огород, где дети вместе с вожатыми начнут выращивать овощи и фрукты и изучать основы садоводства, — сказала она.

Кроме того, в программы детского отдыха добавят тематические выставки и творческие мастер-классы. Отмечается, что все идеи будут реализованы в лагерях до 2025 года.

Также в ходе проекта участники оставили около 1,3 тысячи комментариев: поделились воспоминаниями о собственных поездках в детские лагеря, обсудили, какие темы стоит освещать в рамках акции «Безопасное лето», и рассказали, каким должен быть современный вожатый, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 января состоялся IX Московский слет вожатых, в котором приняли участие воспитатели и студенты со всей России. В этом году мероприятие вернулось к прежнему формату, что позволило участникам лично подвести летние итоги, обменяться опытом и многим другим.

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